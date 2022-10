Il consigliere comunale Gaetano Fuzio, eletto nelle liste dell'Udc, ha presentato un esposto relativo alla situazione di via Matteo Renato Imbriani e di alcune strade limitrofe, definita senza mezzi termini «incresciosa e ormai insostenibile»., che ha fatto sue le rimostranze di residentie commercianti dell'area, ha rimarcato come via Imbriani, una delle arterie più importanti di Corato, negli ultimi tempi sia divenuta «teatro di numerosi eventi poco piacevoli, osceni e molto pericolosi. Il ventaglio è davvero molto ampio: risse frequenti, atti esibizionistici da parte di individui - noti alle forze dell'ordine - che offendono il comune sentimento di pudore». L'esponente della massima assise cittadina si è riferito, nell'esposto trasmesso al Sindaco, alla Polizia Locale, ai Carabinieri ed alla Polizia di Stato, anche al caso della persona fatta oggetto, nella giornata di mercoledì, di un trattamento sanitario obbligatorio (link all'articolo) «La situazione è resa ancora più insopportabile dallo spaccio di sostenze illegali e dal forte consumo di alcol: comportamenti facilitati dal fatto che le vie sono poco trafficate e dalla quasi totale assenza di illuminazione nelle ore serali e notturne. Quelle strade sono diventate poco sicure, a scapito di chi vi abita, di chi ha la propria attività commerciale o di chi, semplicemente, decide di passeggiare, soprattutto per gli anziani e i bambini che, intimoriti, preferiscono restare in casa anziché imbattersi in certi soggetti» ha aggiunto Fuzio.I residenti di via Matteo Renato Imbriani hanno perciò rivolto, per il tramite del consigliere comunale, una richiesta di intervento «nel minor tempo possibile, prima che si verifichino episodi irreparabili. Il nostro sollecito è anche un appello alle forze dell'ordine di modo che i controlli siano più assidui e si adottino i doverosi provvedimenti».