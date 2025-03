23ª edizione della Giornata Nazionale dell'UNITALSI

Sabato 29 e domenica 30 marzo, i volontari saranno presenti con i loro gazebo nelle principali piazze delle città italiane, dove proporranno, in cambio di una piccola offerta, un cofanetto contenente quattro confezioni di pasta di semola di grano duro da 400 gr di diverse tipologie.Un bene semplice, ma con un grande valore simbolico: il chicco di grano che si fa nutrimento per il corpo e per l'anima.Il cofanetto dell'UNITALSI può essere anche un pensiero solidale, un dono che porta speranza a chi è in difficoltà. Un atto di speranza verso l'Associazione e verso coloro che più ne hanno bisogno. Sarà Paola Saluzzi la testimonial della 23ª Giornata Nazionale dell'Unitalsi, figura di spicco del giornalismo e della televisione italiana, conduttrice di programmi di successo, ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile incisivo e la sua grande professionalità.Nota per la sua passione per i temi sociali e per l'attenzione riservata a storie di inclusione e di solidarietà, Paola Saluzzi ha sempre messo al centro della sua attività la valorizzazione delle persone e delle loro esperienze.Paola Saluzzi si aggiunge così a Flavio Insinna che da anni sostiene l'Unitalsi e la Giornata Nazionale. L'evento, che si svolgerà nelle principali piazze del Paese, offrirà l'opportunità di scoprire le attività di volontariato dell'UNITALSI, sia in Italia che all'estero, nonché i progetti di solidarietà, come il Progetto dei Piccoli, che si occupa dell'accoglienza delle famiglie dei bambini degenti nei principali centri ospedalieri pediatrici oncologici. Durante l'evento sarà possibile conoscere anche il calendario dei prossimi pellegrinaggi a Lourdes, Fatima, Santiago de Compostela, in Polonia, a Loreto, Pompei e Siracusa. "Le Giornate Nazionali rappresentano un momento essenziale per l'intera Associazione" ha dichiarato Rocco Palese, Presidente Nazionale dell'UNITALSI. "Abbiamo bisogno del supporto di tutti, soprattutto di coloro che credono nella nostra missione e ci sono vicini con il cuore, per continuare a offrire il nostro aiuto a chi è più fragile, malato e solo.Questi due giorni, soprattutto in questo anno giubilare, saranno un'occasione speciale per incontrare tante persone che ancora non conoscono la nostra realtà. Sarà, infatti, un'opportunità imperdibile per far conoscere l'UNITALSI, i suoi progetti di carità, le attività di vicinanza e ascolto quotidiano, e le iniziative legate all'organizzazione dei pellegrinaggi, che da sempre rappresentano il cuore pulsante della nostra missione." Unisciti a noi per sostenere l'UNITALSI e compiere insieme un gesto di bontà.