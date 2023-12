Cinebonus: il biglietto del Cinema costa solo 2 euro: Un progetto per i giovani residenti a Corato

Ieri mattina, presso il Cinema Alfieri, è stato presentato il progetto "Cinebonus" promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili.L'evento è stato introdotto dal Sindaco Corrado De Benedittis, dall'Assessore alle Politiche Giovanili Luisa Addario, dal Dirigente del I Settore del Comune di Corato Giuseppe Sciscioli, e dal rappresentante legale della società che gestisce il Cinema Alfieri di Corato, Giancarlo Castellano.Un ospite speciale e testimone del progetto è stato Paolo Strippoli, regista sceneggiatore di origine coratina, noto per le sue opere quali "Piove" e "A Classic Horror Story".Il progetto, rivolto ai giovani residenti nel Comune di Corato tra i 17 e i 19 anni, si propone di incentivare la partecipazione attiva al mondo del cinema e di favorire l'accesso a questo importante strumento culturale.Il Cinema, riconosciuto come fondamentale bene comune, assume un ruolo chiave nella trasmissione di idee, valori e credenze, potendo influenzare profondamente la percezione della realtà e delle questioni sociali e politiche. Attraverso la rappresentazione di tematiche complesse, il cinema si configura come strumento di sensibilizzazione e di cambiamento sociale.Il progetto "Cinebonus" prevede l'assegnazione di un borsellino elettronico a ogni partecipante, utilizzabile presso il Cinema Alfieri di Corato. Gli iscritti potranno accedere al cinema pagando solo €2,00. Il bonus potrà essere utilizzato nei pomeriggi/sere dei giorni di giovedì e venerdì di ogni settimana, ad eccezione dei festivi, dall' 08 gennaio 2024 al 13 dicembre 2024.La procedura di richiesta avverrà tramite la piattaforma telematica CORATO.BONUS SPESA.IT, in cui i partecipanti dovranno inserire i dati anagrafici, la residenza, il Codice Fiscale, la mail, e il numero di cellulare, allegando copia del documento di identità. In caso di esito positivo, il beneficiario riceverà un SMS con l'Accredito di Bonus e un codice PIN da presentare al Cinema Alfieri insieme alla tessera sanitaria."Cinebonus è una scelta concreta di questa Amministrazione che mette al centro i suoi giovani concittadini e il loro bisogno di crescere stando insieme. Vogliamo dare loro il meglio e vogliamo provarci al meglio." Ha dichiarato l'Assessore alle Politiche giovanili, Luisa Addario.Per ulteriori informazioni e dettagli sul progetto, si invita a scaricare l'avviso completo dal sito del Comune di Corato, al link