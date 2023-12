Corato, ecco il Cinebonus: dall'8 al 13 dicembre sconti al Cinema per i giovanissimi

Powered by

Mercoledì 6 dicembre, alle ore 9.30, presso il Cinema Alfieri sarà presentato il progetto Cinebonus del Comune di Corato.Il progetto Cinebonus, dell'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Corato, è rivolto a tutte le giovani e i giovani residenti nel nostro Comune che avranno età compresa tra i 17 e i 19 anni, compiuti dall'1 dicembre 2023 al 13 dicembre 2024, i quali, grazie al Comune di Corato, con la preziosa compartecipazione del Cinema Alfieri, potranno andare al Cinema ogni giovedì e venerdì, dal giorno 08.01.2024 al giorno 13.12.2024, pagando il biglietto di ingresso solo 2,00 euro.Cinebonus rappresenta un dono da dare e da ricevere: il Comune dona una possibilità di crescita emotiva e culturale, i giovani doneranno alla loro comunità i frutti di questa crescita.Alla presentazione sono invitati i ragazzi tra i 17 e i 19 anni residenti di Corato.Interverranno:Il Sindaco, Corrado De BenedittisL'Assessore alle Politiche Giovanili, Luisa AddarioIl Dirigente del I Settore del Comune di Corato, Giuseppe SciscioloiIl rappresentante legale della società che gestisce il Cinema Alfieri di Corato, Giancarlo CastellanoOspite speciale e "Testimone" del progetto sarà Paolo Strippoli, regista sceneggiatore di origine coratina, che nei suoi anni di carriera come regista ha diretto Piove e A Classic Horror Story.Dopo la presentazione sarà proiettato gratuitamente "The old oak", l'ultimo film di Ken Loach.