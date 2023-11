Film Festival International Tuscany, Miglior Sceneggiatura al coratino Francesco Martinelli

Corato ancora premiata in ambito cinematografico, questa volta al Film Festival International Tuscany: all'ambita kermesse intercontinentale infatti, Francesco Martinelli, attore e maestro di teatro, ma anche sceneggiatore, ha vinto il premio come miglior Sceneggiatura per il cortometraggio "Verde Cenere", diretto da Michele Pinto. Martinelli ha vinto il prestigioso premio su ben trecentoventidue opere iscritte, provenienti da tutto il mondo.Dopo le proiezioni al Caorle Film Festival e la nomination al NZ Web Fest, in nuova Zelanda, nella categoria "Miglior Episodio Pilota", un altro riconoscimento per un'opera cinematografica di assoluto rilievo.