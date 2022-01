42enne muore sulla poltrona del dentista. La tragedia a Corato

È morta sulla poltrona di uno studio dentistico di. Una tragedia improvvisa, quella che ha colpito. Ieri sera la donna, un architetto, aveva preso un appuntamento dal suo dentista di fiducia, in uno studio situato in pieno centro, per sottoporsi ad una visita odontoiatrica di routine.Si era appena accomodata sulla poltrona. Ma la tragedia era, però, dietro l'angolo. All'improvviso la donna ha iniziato a non sentirsi bene, nel giro di pochi istanti la situazione è degenerata. Poi il nulla. Neanche il tempo di far intervenire i soccorsi del(il sanitari, giunti sul posto, hanno provato a rianimarla per 40 minuti, nda), che il cuore della donna si era fermato. Per sempre. Immediatamente sono stati chiamati idellaa cui sono affidate le indagini.La salma, intanto, è stata condotta all', mentre della morte della 42enne è stato informato il magistrato di turno che, nelle prossime ore, disporrà l'autopsia. Inevitabile, con l'esame autoptico, anche l'apertura di un fascicolo per l'accertamento di eventuali responsabilità