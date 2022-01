Paziente morta dal dentista, si attende l'esito degli esami di laboratorio

La salma potrebbe presto essere riconsegnata per la sepoltura

Si è concluso nella serata di ieri l'esame autoptico sul corpo di Doriana Scardigno, l'architetto di 42 anni deceduta venerdì scorso durante una seduta dal dentista.L'esame, disposto dalla Procura per accertare eventuali nessi tra la somministrazione del farmaco pre anestetico e il decesso della paziente, è stato eseguito dal prof. Di Donna alla presenza dei consulenti degli indagati, il prof. Solarino e della famiglia della vittima, il prof. Dell'Erba.I medici si sono riservati di produrre la relazione medico legale entro 90 giorni. Stando a quanto si apprende, occorrerà l'esito degli esami di laboratorio per definire con precisione le cause del decesso.Intanto la salma della sfortunata Doriana potrebbe presto essere riconsegnata alla famiglia. Si attende il nulla osta della Procura. Le esequie si terranno a Molfetta, sua città di origine, nella chiesa di Sant'Achille, molto probabilmente nel pomeriggio di venerdi.