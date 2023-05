Tragedia in Via Dante: uomo si accascia per un malore e muore

Tragedia in Via Dante: attorno alle 19:00 un uomo di 55 anni si è improvvisamente accasciato accanto ad un esercizio commerciale nei pressi della Chiesa SS Incoronata.I passanti hanno immediatamente chiamato il 118. Giunti sul posto, gli operatori sanitari hanno tentato, invano, di rianimare l'uomo.Sul posto la Polizia di Stato per gli accertamenti del caso