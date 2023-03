Lutto nella città di Corato, si è spento il prof.Aldo Mosca

Nella giornata di ieri si è spento in seguito ad una malattia il Prof. Aldo Mosca. Docente di filosofia, Vicesindaco negli anni 80, Consigliere Provinciale ed esponente del PCI, fondatore del Cicres, presidente ARCA, amante delle marionette (fu lui a riportarle a teatro nella nostra città, nel 2016, dopo un secolo).È davvero difficile racchiudere chi era "il prof" per chi lo amava o solo per chi ha avuto la fortuna di incontrarlo.Con la sua scomparsa, Corato perde un grosso pezzo della sua storia recente, un uomo di cultura, avanti nei tempi, impegnato politicamente e socialmente.Le esequie si svolgeranno nella Chiesa Matrice questo pomeriggio, 11 marzo, alle ore 16.La redazione di Coratoviva si stringe attorno alla famiglia Mosca e porge loro le più sentite condoglianze.