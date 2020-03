A Corato apre la sezione di Realtà Pugliese

Venerdì 6 marzo alle ore 18.30, in via Dante 51 a Corato , si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede locale di Realtà Pugliese, il Movimento che fa capo al vicepresidente del Consiglio regionale, Peppino Longo.Oltre Longo saranno presenti gli amministratori della provincia che hanno aderito al progetto."Realtà pugliese prosegue nella sua opera di rafforzamento sul territorio e, nel caso, si presenta come punto di riferimento politico a Corato anche in vista delle prossime elezioni regionali. Con la preziosa collaborazione di tutti i simpatizzanti potremo portare avanti con sempre più entusiasmo il nostro progetto per un movimento politico innovativo che rappresenti la speranza e il futuro", dichiara Peppino Longo.