Realtà Pugliese, l'associazione politica di centro che guarda a sinistra

«Non saremo un cartello elettorale ma una realtà politica che vuole crescere anche a Corato». Realtà Pugliese, l'associazione politica retta dal vice presidente del consiglio regionale della Puglia Peppino Longo inizia il suo percorso anche a Corato, pronta ad essere presente alle prossime competizioni regionali e amministrative.La visita a Corato di Longo, nella serata di venerdì, è il segno di una volontà da parte del movimento centrista di essere protagonista della vita politica cittadina.«Siamo una associazione che si fonda sui principi democratici e cristiani. Riconosciamo a Peppino Longo delle qualità e ci sentiamo di condividere la sua candidatura alle regionali. Oggi siamo qui per dire che vogliamo impegnarci in nome di quei valori che ispirano la nostra associazione» ha esordito Aldo Strippoli, componente del direttivo cittadino.«Realtà Pugliese è una associazione di lungo corso. Siamo vicini al centro che guarda a sinistra, ispirandoci ai valori della libertà intesa come rispetto degli spazi altrui. Bisogna ritornare a parlare di cultura politica: ci sono troppe sigle, troppe correnti che nascono per durare una stagione. Realtà pugliese, invece, vuole durare nel tempo» ha riflettuto Aldo Zucaro, tra i promotori della nascita dell'associazione a Corato.«Non sappiamo se saremo in grado di realizzare una nostra lista ma ci saremo» spiega Zucaro, non risparmiando delle critiche verso la campagna elettorale che Corrado De Benedittis sta conducendo. Pur senza mai nominarlo, Zucaro afferma: «Vediamo un sacco di manifesti, gente che parla di troppi progetti che sono frutto di un millantare. Oggi ci vorrebbe un sindaco che parli alla città con semplicità. La situazione di Corato oggi è drammatica, chiunque sarà il sindaco avrà grossi problemi nella gestione. Grossi sogni non si possono realizzare» .Nel parlare dell'impegno dell'associazione in vista delle regionali Zucaro ha poi riferito: «Occorrono riferimenti in regione anche per amministrare la città. Vogliamo creare un laboratorio per dare vita a una nuova classe dirigente con una scuola politica, per fare un salto di qualità. Se alla base della politica non c'è la cultura non si va da nessuna parte».Parola a Giovanni Riganti: «Occorre imparare per crescere, ricominciare da quella vera politica che ci è stata insegnata ai tempi della Democrazia Cristiana. Iniziamo ora per consentire la crescita della città, con persone pronte e preparate ad amministrare al meglio il nostro Comune».Spazio, infine, alla riflessione di Peppino Longo che, annunciando la sua candidatura alle regionali in una delle liste civiche collegate al candidato presidente Michele Emiliano, ha ribadito la sua anima democristiana, centrista, ispirata ai valori cattolici.«Realtà pugliese è oggi presente in tanti comuni, a Bari, a Turi, a Bitritto, a Putignano, accogliendo anche alcuni consiglieri comunali eletti nelle fila dell'UDC. Abbiamo messo su una squadra che punta a seguire il bene comune. A Corato c'è un gruppo di volenterosi che ha scelto di aderire al programma del nostro movimento, e sarà presente alle prossime elezioni in un raggruppamento di centrosinistra. Il mio intento è quello di continuare a lavorare per la Puglia e per i pugliesi, come ho fatto durante i miei mandati da consigliere regionale» ha detto Longo.