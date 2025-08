A Corato "I Ladri di Carrozzelle" per il festival "Il Giullare"

"

Domani, sabato 2 agosto, alle ore 21 in piazza Cesare Battisti a Corato, il festivalfarà tappa nel cartellone di iniziative estive, portando con sé una serata speciale allinsegna dellinclusione, della cultura e dellintrattenimento.Protagonisti dellappuntamento saranno ", la band in carrozzina più famosa dItalia, pronta a coinvolgere il pubblico con la sua energia travolgente. Accanto a loro, la giornalista e conduttrice Rai, voce sensibile e autorevole sulle tematiche sociali, e, disegnatore satirico, scrittore, compositore e volto noto della televisione, che unirà parole e musica in unesperienza originale e profonda. Sarà presente anche la squadra di, la trasmissione Rai che dal 2020 racconta il mondo della disabilità da un punto di vista innovativo, ironico e autentico.In piazza, spazio anche al gusto e alla convivialità con il, il progetto di ristorazione solidale che offrirà panini e bibite, combinando sapori e inclusione sociale.evento è realizzato con il patrocinio del Ministro per le Disabilità, del CSV San Nicola, del Learning Sciences Institute, del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità – Regione Puglia, della Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Puglia, del Puglia Culture – Circuito Teatrale, di Rai per la Sostenibilità – ESG e della Fondazione Vincenzo Casillo.La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione del posto a sedere. Unoccasione imperdibile per vivere la città in modo nuovo, inclusivo, vibrante. Perché il cambiamento passa anche da una piazza, da una canzone, da una risata.