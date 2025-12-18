L’Incanto coratino è anche inclusione: “Incantesimo del Giullare” al Teatro Comunale

7 foto L'Incantesimo del Giullare

: sono queste le parole chiave che hanno accompagnato la serata di ieri 17 dicembre nel Teatro Comunale.", sostenuto dal Comune di Corato con l'adesione del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità e della Consulta Permanente per le Politiche a favore delle Persone con Disabilità, è il risultato inimitabile e impeccabile della complementarità tra diverse realtà: gCon la conduzione del comico e autore, lo spettacolo ha offerto ai presenti un messaggio chiaro: rompere gli stereotipi legati alla disabilità, trasformandoli in una vera e propria risorsa artistica. Leggerezza e ironia hanno accompagnato la serata, rendendo accessibile un tema che spesso si riempie di pietismo o retorica.Gli attori e i musicisti sul palco hanno valorizzato le proprie capacità con autenticità e genuinità. I brani portati in scena hanno coinvolto il pubblico grazie a un connubio perfetto tra originalità e reinterpretazioni.L'atmosfera si è riempita del calore e dell'affetto dei presenti tra applausi, risate e commozione.La serata è stata fortemente voluta dal Comune di Corato dopo un percorso intrapreso nel mese di marzo tra incontri con studenti, spettacoli e concerti.«All'interno del cartellone di "Incanto" abbiamo voluto mettere anche degli elementi che parlassero di sociale, che parlassero di inclusività, che parlassero della città che desideriamo: un luogo più bello che sia più inclusivo, dove riusciamo ad accettarci un po' tutti quanti rispetto alle differenze di cui ciascuno di noi è portatore», ha affermato l'sul palco del teatro.«Questo appuntamento è il prosieguo di una collaborazione già cominciata la scorsa estate che abbiamo fortemente voluto», sono state le parole dell'. «Ringrazio la cooperativa per avere scelto Corato per continuare e proseguire questa collaborazione. La presenza in questo cartone natalizio, credo, che sia ulteriormente un valore aggiunto e credo che sia questo uno dei momenti a cui noi tenevamo particolarmente».«La conferma di queste collaborazioni con una realtà come la vostra è un modo per costruire insieme una speranza condivisa», ha dichiarato il. «Mettiamoci nei panni di tante persone e di tante famiglie che in questo genere vedono un'opportunità, una possibilità e una normalità. Capire che è una normalità e che si può giocare una partita, che ci sono talenti in tutti e in tutte e che bisogna trovare un modo perché ognuno sia sé stesso».