A Corato la sagra della castagna e del vino rosso

La Parrocchia San Giuseppe promuove la "Sagra della castagna e del vino rosso" che si terrà a Corato domani, 21 novembre, in Piazza Simon Bolivar a partire dalle ore 17.30.L'evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Corato e vedrà l'intrattenimento a cura della coverband "A nuie ce piace" e la partecipazione dell'associazione sportiva dilettantistica e culturale Euphoria.Per l'occasione, il Comune ha disposto divieto di transito temporaneo sul tratto di Largo Plebiscito, corsia laterale che da Via Bove conduce alla Parrocchia San Giuseppe dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 21 novembre e, comunque, sino a cessate esigenze. Si fa salva la circolazione dei soli mezzi destinati all'organizzazione della sagra e del mercatino dell'usato che si tiene in contemporanea lungo di Largo Plebiscito.Divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta dei veicoli anche sul tratto di Largo Plebiscito, corsia laterale che da Via Bove conduce alla Parrocchia San Giuseppe limitatamente all'area di sosta in corrispondenza della piazza antistante la stessa Parrocchia, dalle ore 14,00 alle ore 23,00 e divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, in Piazza Simon Bolivar dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 21 novembre, limitatamente al tratto adiacente la Parrocchia San Giuseppe, sino a cessate esigenze.