Osteoartrosi: quando il dolore diventa movimento. La sfida della prevenzione e della riabilitazione

Il dolore articolare non è solo un sintomo: è un segnale che chiede ascolto.Sabato 9 maggio 2026, alle ore 18:00, nella sede del Rotary Club di Corato (Larghetto San Benedetto, 5), si terrà l'incontro divulgativo "La gestione del dolore nel paziente con osteoartrosi", promosso dal presidente geom. Pasquale Tarricone in collaborazione con Adisco Corato, Avis Corato, C.I.C.R.E.S., i libri di Medea e Sporting Club Corato.L'iniziativa, aperta al pubblico, intende fare luce su una patologia cronica che colpisce milioni di persone e compromette progressivamente la libertà di movimento. L'artrosi, infatti, è caratterizzata dal deterioramento della cartilagine articolare, con conseguente dolore, rigidità e riduzione della qualità di vita.I relatori — Dott. Luigi Di Bisceglie, Dott. Giovanni Magrone e Dott.ssa Antonella Migliorino, specialisti in Medicina Fisica e Riabilitazione — guideranno il pubblico in un percorso di conoscenza che parte dalla prevenzione e arriva alla terapia farmacologica e riabilitativa.L'obiettivo è diffondere una cultura del movimento consapevole, ricordando che la riabilitazione non è solo un rimedio, ma una forma di cura preventiva che deve accompagnare ogni età.Difetti metabolici, predisposizione genetica, età, obesità, traumi, lavori pesanti e squilibri posturali sono tra i principali fattori di rischio. Ma la risposta, sottolineano gli esperti, è nella costanza dell'esercizio fisico, nella corretta alimentazione e nella diagnosi precoce.L'incontro si propone di trasformare la conoscenza in azione: capire il dolore per imparare a gestirlo, rallentare la malattia e restituire al corpo la sua naturale armonia.Un invito a muoversi, a prevenire, a prendersi cura di sé — perché la salute delle articolazioni è anche la salute del tempo che viviamo.