A Corato nasce il Sistema Museale Integrato

Il Comune di Corato è lieto di annunciare l'avvio di un importante progetto culturale: la nascita del. Questa iniziativa, affidata alla gestione dell'associazione, attiva da anni nella valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, mira a trasformare radicalmente l'esperienza museale in una proposta culturale dinamica e partecipata per tutta la cittadinanza e i visitatori. Il servizio comprenderà anche la vigilanza della sede storica della biblioteca comunale "M.R. Imbriani".Il progetto nasce con l'ambizione di creare un. Non si tratta solo di gestire singoli siti, ma di integrare in una rete sinergica:L'obiettivo primario è quello di rendere questi spazi più accessibili, vivi e coinvolgenti per tutti, grazie a un ricco programma che includerà eventi culturali, laboratori interattivi, visite guidate tematiche, mostre temporanee, attività educative e iniziative pensate specificamente per famiglie e scuole.Fondamentale per il successo di questo progetto è il lavoro in rete con diverse associazioni del territorio – tra cui, il cui prezioso contributo rafforzerà il legame tra la cittadinanza e il proprio inestimabile patrimonio locale.Uno degli obiettivi strategici del progetto è il possibile ottenimento del riconoscimento del Museo comeaccreditato dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Questo rafforzerà ulteriormente il legame intrinseco tra cultura, educazione e sostenibilità, promuovendo la consapevolezza ambientale e la valorizzazione del paesaggio murgiano.La gestione del Sistema Museale Integrato, al via dal 1° luglio 2025, avrà una durata iniziale di, con la possibilità di proseguire per un ulteriore semestre, garantendo continuità e sviluppo alle attività programmate.Questo rappresenta un passo importante per fare di Corato non solo una città d'arte riconosciuta a livello nazionale, ma anche un dinamico punto di riferimento culturale e turistico per l'intero territorio murgiano e oltre.«Sono entusiasta per l'avvio del Sistema Museale Integrato, un progetto che segna una svolta per la nostra città e la sua offerta culturale. Grazie alla gestione di VIVARCH APS e all'integrazione del Museo della Città e del Territorio, della Necropoli di San Magno, del Dolmen dei Paladini, di Corato Sotterranea oltre che della collaborazione per garantire anche l'apertura della sede storica della Biblioteca "M.R. Imbriani", renderemo la cultura ancora più accessibile e coinvolgente per tutti. Un sentito ringraziamento va alle associazioni del territorio che collaboreranno, tra cui Archeoclub d'Italia, Amici dei Musei, Pro Loco "Quadratum" e Centro Studi Terrae. Un grazie speciale all'ufficio del Servizio Cultura e Turismo del Comune, e al dirigente Dott. Sciscioli, per il loro lavoro attento e fondamentale. Corato si afferma sempre più come un punto di riferimento culturale e turistico per l'intera Murgia. Guardiamo al futuro con fiducia, certi che questo progetto potrà rappresentare un importante "strumento" di crescita per la nostra comunità» dichiara l'assessore alle Politiche Culturali,