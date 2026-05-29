Giovani Democratici Corato: «Il nostro impegno sarà nel solco della rappresentanza»

Di seguito si riporta la nota del gruppo dei Giovani Democratici Corato che commenta il risultato ottenuto alle amministrative del 24 e 25 maggio:«Il 24 e 25 maggio, la nostra città ha avuto la possibilità di scegliere il suo futuro e chi l'avrebbe rappresentato, sostenendo il progetto politico del sindaco Corrado De Benedittis e premiando, con grande entusiasmo, il Partito Democratico con 3559 voti, risultato il primo partito cittadino. Tra questi, sottolineiamo le più di 1000 preferenze espresse per i candidati dei Giovani Democratici.In questi anni abbiamo vissuto un percorso politico intenso, fatto di confronto, approfondimento e crescita collettiva. Un tempo necessario, che ha permesso di rafforzare la consapevolezza del nostro ruolo e di affinare lo sguardo sulle dinamiche della città e sulle responsabilità politiche richieste nel governo della cosa pubblica.Ogni fase politica autentica porta con sé trasformazione. Anche la nostra storia recente è stata attraversata da un lavoro continuo di rielaborazione, che ha permesso di consolidare una posizione più matura, più radicata e più attenta alla costruzione di risultati per la comunità e per tutto ciò che potesse fare bene alla città e alla nostra generazione.In questa evoluzione si colloca il rapporto sempre più strutturato con l'amministrazione, guidata dal Sindaco Corrado De Benedittis, e con il Partito Democratico di Corato, rappresentato da Giuseppe Quercia. Un rapporto costruito con dedizione, nella pratica politica quotidiana, nella condivisione della necessità di rendere l'azione amministrativa più solida, incisiva e sempre più capace di intercettare i bisogni di chi non ha voce.Abbiamo scelto di abitare fino in fondo gli spazi della responsabilità, convinti che la politica sia interpretazione, testimonianza, ma anche presenza, lavoro e assunzione di decisioni nei luoghi in cui si definiscono le traiettorie del futuro di una comunità.Con immensa emozione e senso di responsabilità, oggi accogliamo l'elezione in Consiglio comunale di Gennaro Caldara e Claudia Leo, espressione del gruppo dei Giovani Democratici, che oggi portano nelle istituzioni il segno del percorso condiviso. Un ringraziamento speciale anche al nostro Segretario Nicola Quinto, che da cinque anni guida la sezione giovanile con passione e lungimiranza. La sua candidatura e il suo risultato elettorale rappresentano il simbolo di una capacità di condivisione e partecipazione collettiva.Sentiti ringraziamenti anche a Mathilde Santarella, tra le candidate più giovani di questa tornata elettorale, che a 18 anni ha scelto con coraggio di mettersi in gioco in prima persona, portando entusiasmo e freschezza.Questo risultato è inoltre il frutto del lavoro di un intero gruppo che quotidianamente dedica tempo ed energia alla politica e alla nostra città. Grazie a Guido, Adriana, Pasquale, Leonardo, Antonio, Carmine, Vito, Stefano, Giuseppe, Umberto, Maria, Francesco, Noemi, Miriana, Niccolò, Andrea, Valerio e a tutti i tesserati che hanno dato il proprio contributo al successo del gruppo in questa campagna elettorale.Questo non è un punto di arrivo, ma una fase di transizione. L'ingresso nelle istituzioni rappresenta la naturale evoluzione di un lavoro politico che ha sempre cercato di tenere insieme idee diverse, visione e radicamento, passione e dedizione.D'ora in avanti, il nostro impegno sarà nel solco della rappresentanza, portando nuova linfa e nuove storie all'interno della massima assise cittadina. Siamo pronti ad assumerci concretamente questa grande responsabilità, consci che l'amministrazione comunale saprà valorizzare il patrimonio politico e saprà tradurlo in scelte istituzionali.E forse, più di tutto, resta questo: la politica come una forma di appartenenza che non si consuma nel tempo, ma si rinnova ogni giorno. Una promessa silenziosa verso la propria comunità, che continua a vivere finché c'è qualcuno disposto a prendersene cura».