Vita di Città
Corrado Nicola De Benedittis proclamato sindaco: domani la cerimonia ufficiale
L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio
Corato - venerdì 29 maggio 2026 12.32
Domani, sabato 30 maggio 2026, alle ore 10.00, presso il Chiostro di Palazzo di Città, si terrà la cerimonia ufficiale di proclamazione del Sindaco Corrado Nicola De Benedittis. Un momento significativo per la vita democratica della nostra comunità, che segna l'inizio di un nuovo percorso amministrativo al servizio della città.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
La cittadinanza è invitata a partecipare.