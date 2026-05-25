Nica Testino
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Politica

Nica Testino commenta il voto: «Farò la mia parte dai banchi dell’opposizione»

La candidata sindaco ai microfoni di CoratoViva

Corato - lunedì 25 maggio 2026 22.08
Arriva ai microfoni di CoratoViva il commento della candidata sindaco Nica Testino dopo l'esito delle elezioni amministrative 2026 che hanno sancito la riconferma di Corrado De Benedittis alla guida della città già al primo turno.

«Il popolo è sovrano e ha deciso di continuare a far amministrare la città da Corrado De Benedittis. Ne prendo atto», ha dichiarato Testino a caldo dopo il risultato delle urne.

La candidata ha poi ribadito la differenza di visione politica rispetto all'amministrazione uscente: «Abbiamo visioni diverse e avevamo proposto un'alternativa».

Nonostante la sconfitta elettorale, Testino ha rivolto un messaggio istituzionale al sindaco riconfermato: «Auguro a Corrado De Benedittis un buon governo».

Infine, l'impegno a proseguire il lavoro politico dai banchi della minoranza: «Continueremo a fare il nostro dovere. Farò la mia parte dai banchi dell'opposizione».
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