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Vita di Città

Corato diventa ufficialmente "città"

De Benedittis: «Rappresenta un fatto storico, epocale, destinato a lasciare un segno profondo nell'identità e nel futuro del nostro territorio»

Corato - sabato 30 maggio 2026 19.53 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato ha ottenuto uno dei più prestigiosi riconoscimenti istituzionali previsti dall'ordinamento della Repubblica Italiana: il conferimento del titolo onorifico di "Città", concesso con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno. La notizia è stata formalmente comunicata dalla Prefettura di Bari al Comune di Corato, sancendo il positivo esito dell'iter avviato dall'Amministrazione comunale e approvato dal Consiglio comunale.

Si tratta di un riconoscimento di straordinaria importanza, attribuito ai Comuni che si distinguono per storia, rilevanza culturale, tradizioni civiche, patrimonio artistico e ruolo svolto nel contesto territoriale. Nel decreto e nella relazione ministeriale vengono valorizzati la millenaria storia di Corato, il suo significativo patrimonio archeologico, culturale e ambientale, il contributo allo sviluppo economico e sociale del territorio, nonché il dinamismo della comunità cittadina e delle sue istituzioni.

Il titolo di "Città" rappresenta un motivo di orgoglio per l'intera comunità coratina e costituisce il riconoscimento ufficiale del percorso storico, culturale e civile che ha caratterizzato Corato nel corso dei secoli, rafforzandone ulteriormente l'identità e il prestigio a livello regionale e nazionale.

«Questa è una notizia che segna un primato nel mio secondo mandato amministrativo ed entra di diritto nella storia della nostra comunità. Il conferimento del titolo di Città a Corato rappresenta un fatto storico, epocale, destinato a lasciare un segno profondo nell'identità e nel futuro del nostro territorio. Desidero ringraziare il Consiglio comunale uscente che, accogliendo la proposta dell'Amministrazione, ha deliberato all'unanimità la richiesta di conferimento del titolo. È la dimostrazione di come, sui grandi obiettivi che riguardano il bene della comunità, le istituzioni sappiano trovare unità e condivisione.

Un sentito ringraziamento va inoltre al Settore Affari Generali del Comune di Corato e al suo dirigente, l'Avv. Giuseppe Sciscioli, per la dedizione al lavoro, la disponibilità, la competenza e la correttezza con cui hanno seguito ogni fase di questo importante percorso amministrativo. Ringrazio altresì il Segretario Generale, dott.ssa Marianna Aloisio, garante della piena regolarità degli atti e punto di riferimento istituzionale fondamentale per il buon esito dell'iter.

Da oggi possiamo dirlo con orgoglio: Corato non è più soltanto un paese, è una Città. Un riconoscimento che va ben oltre l'aspetto formale e che ci chiama ad una nuova consapevolezza del nostro ruolo. Essere Città significa sprovincializzarci, ampliare il nostro sguardo e collocarci pienamente in una visione moderna e aperta del territorio vasto. Significa essere una comunità accogliente, dinamica, capace di costruire relazioni, opportunità e collaborazioni ben oltre i propri confini, in Italia e nel mondo.

È questa la sfida che ci attende e che intendiamo raccogliere con determinazione nel corso di questo secondo mandato: fare in modo che il titolo di Città non sia soltanto un riconoscimento del nostro passato, ma soprattutto uno stimolo a costruire il futuro che Corato merita.» Ha dichiarato il Sindaco, Corrado De Benedittis, durante la cerimonia di proclamazione avvenuta sabato 30 maggio nel Chiostro di Palazzo di Città.
  • Comune di Corato
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