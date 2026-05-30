Vita di Città
Corato diventa ufficialmente "città"
De Benedittis: «Rappresenta un fatto storico, epocale, destinato a lasciare un segno profondo nell'identità e nel futuro del nostro territorio»
Corato - sabato 30 maggio 2026 19.53 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato ha ottenuto uno dei più prestigiosi riconoscimenti istituzionali previsti dall'ordinamento della Repubblica Italiana: il conferimento del titolo onorifico di "Città", concesso con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno. La notizia è stata formalmente comunicata dalla Prefettura di Bari al Comune di Corato, sancendo il positivo esito dell'iter avviato dall'Amministrazione comunale e approvato dal Consiglio comunale.
Si tratta di un riconoscimento di straordinaria importanza, attribuito ai Comuni che si distinguono per storia, rilevanza culturale, tradizioni civiche, patrimonio artistico e ruolo svolto nel contesto territoriale. Nel decreto e nella relazione ministeriale vengono valorizzati la millenaria storia di Corato, il suo significativo patrimonio archeologico, culturale e ambientale, il contributo allo sviluppo economico e sociale del territorio, nonché il dinamismo della comunità cittadina e delle sue istituzioni.
Il titolo di "Città" rappresenta un motivo di orgoglio per l'intera comunità coratina e costituisce il riconoscimento ufficiale del percorso storico, culturale e civile che ha caratterizzato Corato nel corso dei secoli, rafforzandone ulteriormente l'identità e il prestigio a livello regionale e nazionale.
«Questa è una notizia che segna un primato nel mio secondo mandato amministrativo ed entra di diritto nella storia della nostra comunità. Il conferimento del titolo di Città a Corato rappresenta un fatto storico, epocale, destinato a lasciare un segno profondo nell'identità e nel futuro del nostro territorio. Desidero ringraziare il Consiglio comunale uscente che, accogliendo la proposta dell'Amministrazione, ha deliberato all'unanimità la richiesta di conferimento del titolo. È la dimostrazione di come, sui grandi obiettivi che riguardano il bene della comunità, le istituzioni sappiano trovare unità e condivisione.
Un sentito ringraziamento va inoltre al Settore Affari Generali del Comune di Corato e al suo dirigente, l'Avv. Giuseppe Sciscioli, per la dedizione al lavoro, la disponibilità, la competenza e la correttezza con cui hanno seguito ogni fase di questo importante percorso amministrativo. Ringrazio altresì il Segretario Generale, dott.ssa Marianna Aloisio, garante della piena regolarità degli atti e punto di riferimento istituzionale fondamentale per il buon esito dell'iter.
Da oggi possiamo dirlo con orgoglio: Corato non è più soltanto un paese, è una Città. Un riconoscimento che va ben oltre l'aspetto formale e che ci chiama ad una nuova consapevolezza del nostro ruolo. Essere Città significa sprovincializzarci, ampliare il nostro sguardo e collocarci pienamente in una visione moderna e aperta del territorio vasto. Significa essere una comunità accogliente, dinamica, capace di costruire relazioni, opportunità e collaborazioni ben oltre i propri confini, in Italia e nel mondo.
È questa la sfida che ci attende e che intendiamo raccogliere con determinazione nel corso di questo secondo mandato: fare in modo che il titolo di Città non sia soltanto un riconoscimento del nostro passato, ma soprattutto uno stimolo a costruire il futuro che Corato merita.» Ha dichiarato il Sindaco, Corrado De Benedittis, durante la cerimonia di proclamazione avvenuta sabato 30 maggio nel Chiostro di Palazzo di Città.
Si tratta di un riconoscimento di straordinaria importanza, attribuito ai Comuni che si distinguono per storia, rilevanza culturale, tradizioni civiche, patrimonio artistico e ruolo svolto nel contesto territoriale. Nel decreto e nella relazione ministeriale vengono valorizzati la millenaria storia di Corato, il suo significativo patrimonio archeologico, culturale e ambientale, il contributo allo sviluppo economico e sociale del territorio, nonché il dinamismo della comunità cittadina e delle sue istituzioni.
Il titolo di "Città" rappresenta un motivo di orgoglio per l'intera comunità coratina e costituisce il riconoscimento ufficiale del percorso storico, culturale e civile che ha caratterizzato Corato nel corso dei secoli, rafforzandone ulteriormente l'identità e il prestigio a livello regionale e nazionale.
«Questa è una notizia che segna un primato nel mio secondo mandato amministrativo ed entra di diritto nella storia della nostra comunità. Il conferimento del titolo di Città a Corato rappresenta un fatto storico, epocale, destinato a lasciare un segno profondo nell'identità e nel futuro del nostro territorio. Desidero ringraziare il Consiglio comunale uscente che, accogliendo la proposta dell'Amministrazione, ha deliberato all'unanimità la richiesta di conferimento del titolo. È la dimostrazione di come, sui grandi obiettivi che riguardano il bene della comunità, le istituzioni sappiano trovare unità e condivisione.
Un sentito ringraziamento va inoltre al Settore Affari Generali del Comune di Corato e al suo dirigente, l'Avv. Giuseppe Sciscioli, per la dedizione al lavoro, la disponibilità, la competenza e la correttezza con cui hanno seguito ogni fase di questo importante percorso amministrativo. Ringrazio altresì il Segretario Generale, dott.ssa Marianna Aloisio, garante della piena regolarità degli atti e punto di riferimento istituzionale fondamentale per il buon esito dell'iter.
Da oggi possiamo dirlo con orgoglio: Corato non è più soltanto un paese, è una Città. Un riconoscimento che va ben oltre l'aspetto formale e che ci chiama ad una nuova consapevolezza del nostro ruolo. Essere Città significa sprovincializzarci, ampliare il nostro sguardo e collocarci pienamente in una visione moderna e aperta del territorio vasto. Significa essere una comunità accogliente, dinamica, capace di costruire relazioni, opportunità e collaborazioni ben oltre i propri confini, in Italia e nel mondo.
È questa la sfida che ci attende e che intendiamo raccogliere con determinazione nel corso di questo secondo mandato: fare in modo che il titolo di Città non sia soltanto un riconoscimento del nostro passato, ma soprattutto uno stimolo a costruire il futuro che Corato merita.» Ha dichiarato il Sindaco, Corrado De Benedittis, durante la cerimonia di proclamazione avvenuta sabato 30 maggio nel Chiostro di Palazzo di Città.