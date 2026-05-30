Simulacro Maria
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Religione

Pellegrinaggio a piedi da Terra Maiorum per la conclusione del mese mariano

Il programma del 31 maggio

Corato - sabato 30 maggio 2026
La Parrocchia-Santuario Parrocchia-Santuario Madonna delle Grazie invita la comunità a partecipare all'evento mariano "Con Maria Pellegrini di Pace", in programma il 31 maggio 2026. Un momento di fede e condivisione che concluderà il mese mariano con un pellegrinaggio a piedi in partenza da Terra Maiorum alle ore 17.00.

La giornata proseguirà alle ore 19.00 con la Santa Messa, presieduta da don Mimmo Minervini, assistente diocesano della Milizia dell'Immacolata.
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