Religione
Pellegrinaggio a piedi da Terra Maiorum per la conclusione del mese mariano
Il programma del 31 maggio
Corato - sabato 30 maggio 2026
La Parrocchia-Santuario Parrocchia-Santuario Madonna delle Grazie invita la comunità a partecipare all'evento mariano "Con Maria Pellegrini di Pace", in programma il 31 maggio 2026. Un momento di fede e condivisione che concluderà il mese mariano con un pellegrinaggio a piedi in partenza da Terra Maiorum alle ore 17.00.
La giornata proseguirà alle ore 19.00 con la Santa Messa, presieduta da don Mimmo Minervini, assistente diocesano della Milizia dell'Immacolata.
La giornata proseguirà alle ore 19.00 con la Santa Messa, presieduta da don Mimmo Minervini, assistente diocesano della Milizia dell'Immacolata.