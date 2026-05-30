Memorial “Matteo Mazzilli”: il numero 23 della Virtus che continua a vivere nel cuore del basket coratino

Si rinnova l'appuntamento con il Memorial "Matteo Mazzilli", iniziativa dedicata al ricordo del numero 23 biancoblu della Virtus, a dieci anni dalla sua scomparsa, in un momento che continua a rappresentare un forte legame tra sport, memoria e comunità.Organizzato dall'Adriatica Industriale Virtus Corato, il Memorial mantiene intatto il suo significato più profondo, raccogliendo l'eredità di un evento che negli anni ha saputo unire l'intero movimento cestistico cittadino nel segno del ricordo e della condivisione. Domenica 31 maggio il parquet del PalaLosito sarà animato dai più piccoli del minibasket, con le categorie Scoiattoli e Libellule (annate 2017-2018). In campo le quattro realtà cittadine — Panthers Corato, Nuova Matteotti Corato, Basket Corato e Olimpia Corato — protagoniste di un quadrangolare che darà vita a una giornata di gioco, entusiasmo e partecipazione.A seguire, il ricordo di Matteo si trasformerà in un momento dal forte valore simbolico: una "partitella" speciale che vedrà protagonisti amici e compagni di squadra, in una sfida tra Virtus e il resto del mondo, arbitrata da chi con Matteo ha condiviso anche il ruolo e la passione per il basket, quella dell'arbitraggio. Un passaggio che rende ancora più vivo il legame con la sua figura e con ciò che ha rappresentato dentro e fuori dal campo. «Il Memorial dedicato a Matteo è un momento che sentiamo profondamente nostro.È il modo più autentico per ritrovarlo dove tutto aveva senso per lui: sul parquet. Matteo continua a far parte della nostra famiglia sportiva, e attraverso questa iniziativa vogliamo custodire e trasmettere il suo esempio, soprattutto ai più piccoli, perché possano crescere con i valori che lo hanno sempre contraddistinto: passione, rispetto e amore per la pallacanestro» – ha dichiarato il dirigente Virtus Enzo Capogna. Un appuntamento che si conferma nel tempo come un momento di grande partecipazione e identità, capace di trasformare il ricordo in presenza viva attraverso il basket e la comunità.