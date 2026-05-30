VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi"

Sette secoli e mezzo sono trascorsi da quando, nella sera del 3 ottobre 1226,lasciava la terra per farsi "Cielo", consegnando al mondo un'eredità di pace e umiltà che avrebbe cambiato per sempre il volto della cristianità. Oggi, mentre l'orologio della storia scocca l'ora dell'(1226–2026), laapre le porte di un progetto che è al contempo memoria viva e promessa per il futuro.Sotto il titolo "", prende vita un palinsesto di iniziative in cui la storia si fa racconto, l'arte diventa preghiera e la musica si trasforma in respiro corale. La. ed il, in collaborazione con, presentano ilLo spettacolo teatrale, scritto e interpretato da, non è un'agiografia, ma un racconto essenziale dell'uomo prima del santo. Come spiega l'autore e attore: Francesco non viene celebrato come figura distante e già compiuta, ma riletto attraverso le sue rinunce, che divengono un atto radicale di libertà.A guidarci è una voce inattesa – "la– presenza simbolica e concreta al tempo stesso, che dialoga con Francesco e con il pubblico rivelando un percorso fatto di trasformazioni. Abbiamo scelto la Fame come voce narrante perché è qualcosa che tutti conosciamo – spiega Ridolfi – fame di cibo, ma soprattutto mancanza emotiva e di riconoscimento sociale. Il nostro Francesco non parte dalla santità, ma dal corpo e dalla sua inquietudine.Lo spettacolo è costruito come un itinerario inche accompagnano lo spettatore: dalla festa al vuoto, dall'abbondanza alla spoliazione, dal desiderio di avere al bisogno di essere. Parola, corpo e silenzio si intrecciano in un recital di forte intensità, che invita a un tempo di ascolto e riflessione nel cuore della città. In un'epoca dominata dall'eccesso,restituisce un Francesco terreno, fragile e vicino, capace di interrogare ancora oggi la nostra idea di libertà.Per informazioni