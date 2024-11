A Corato riparte Innesti, il programma di attività a favore dei minori

integrazione interculturale e delle differenze; cittadinanza attiva e cura degli spazi pubblici; benessere psicologico e consapevolezza emotiva.

Dopo le positive esperienze delle due scorse edizioni torna "Innesti", il programma con il quale il Comune di Corato intende attivare iniziative di contrasto alle povertà educative e promuovere il benessere dei minori utilizzando i fondi messi a disposizione dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.L'occasione per presentare il corposo programma di quest'anno si è avuta martedì scorso, 5 novembre, durante il convegno organizzato dallo stesso Comune di Corato in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato "San Nicola" in cui si è parlato delle più ampie strategie territoriali per il benessere dei minori alla presenza del sindaco Corrado De Benedittis e dell'Assessore alle Politiche Sociali e alla Città Solidale Felice Addario.I rappresentanti degli undici enti del terzo settore coinvolti hanno avuto modo di illustrare i loro progetti, ricadenti nelle tre aree di intervento del programma:In sintesi, il percorso di co-progettazione realizzato dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Corato, dopo aver attivato una procedura a evidenza pubblica, ha portato alla elaborazione dei seguenti quattro progetti:- Presentato dall'Associazione Maniunite APS, con partners Macaranga APS e Guardie per l'ambiente – Regione Puglia. Vedrà protagonisti i bambini dai 6 ai 14 anni, i quali, attraverso laboratori creativi, svilupperanno la propria creatività, lo spirito di collaborazione e la consapevolezza ambientale.Contatti: info@maniuniteaps.it , 3920971297- Presentato dalla Cooperativa Sociale Zorba con partners EcotecaLab APS, Osservatorio Astronomico Andromeda APS e Centro studi e didattica ambientale Terrae APS. Qui i ragazzi dai 10 ai 14 anni, attraverso l'illustrazione, la fotografia e la scrittura, avranno l'opportunità di scoprire le emozioni legate ai luoghi urbani, con il cielo come filo conduttore.Contatti: zorbaservizi@gmail.com , 3405088491- Presentato da Gocce nell'oceano APS e con Ifinapulia APS e Il giardino di Gloria ODV come partners. Si rivolge anche a minori con disabilità, i quali saranno coinvolti in laboratori e gruppi di discussione per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza emotiva e benessere psicologico. Una parte del progetto è anche dedicata ai più piccoli (3-6 anni) con laboratori di lettura e attività motoria.Contatti: info@gocce.eu , 3928312980- Presentato in forma singola dall'ETS Fondazione Vincenzo Casillo. Quattro classi della scuola secondaria di primo grado "Istituto Comprensivo F. Cifarelli-L. Santarella", parteciperanno come role playing e laboratori creativi per migliorare la conoscenza di sé, favorendo il rispetto reciproco e lo sviluppo di relazioni sane e rispettose.Contatti: progettiscuole@fondazionecasillo.it , 3459793108Le attività saranno avviate nei prossimi giorni e andranno avanti fino alla fine dell'anno.Sono state allo scopo realizzate delle pagine social che riporteranno di volta in volta le attività in programma e che sono raggiungibili cliccando sui seguenti link:Facebook: https://www.facebook.com/share/bYWgU9VudXSKrfC2/?mibextid=LQQJ4d Instagram: https://www.instagram.com/innesti_corato?igsh=ZDY1MnJwZzE4NmQ5