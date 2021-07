"Strada 2", alla Villa comunale attività ludico-ricreative per minori

Sino al 31 agosto, presso la villa comunale, lo staff di Educatrici realizzerà dunque attività ludiche e sportive, orienteering, laboratori creativi ed espressivi con i bambini e le bambine che desidereranno partecipare alla riscoperta del giocare insieme e dell'imparare giocando. Le attività saranno realizzate nel rispetto delle normative anti-covid19 vigenti.

L'iscrizione è libera e gratuita. Le attività si svolgeranno nelle seguenti fasce orarie: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 16.00 alle 19.30; martedì, giovedì dalle 09.00 alle 12.30.

Per informazioni: 339-2911718

"Dopo il bando per promuovere la partecipazione gratuita dei bambini ai campi estivi, - commenta l'Assessore alla Città Solidale Felice Addario - ecco una nuova opportunità utile a lasciarci alle spalle la pandemia col suo vissuto di smartphone, solitudini e mura domestiche. I bambini e i ragazzi devono tornare a riprendersi gli spazi della Città attraverso il gioco e la gruppalità."

L'Amministrazione Comunale di Corato, in collaborazione con le Cooperative Sociali Comunità S. Francesco e Medihospes che gestiscono il Servizio di Educativa domiciliare e territoriale per l'Ambito, organizza per l'Estate 2021 numerose attività ludico-ricreative per minori dal nome "Strada 2" .