A Corato un nuovo centro educativo per minori: l'Orsa Maggiore

L'inaugurazione Giovedì alle 19:00 in via Ruvo 102

Giovedì 1 giugno, alle ore 19:00, sarà inaugurato il nuovo Centro socio-educativo diurno per minori del Consorzio Metropolis denominato "ORSA MAGGIORE" in via Ruvo, n. 102. L'avvio del centro è promosso dall'Amministrazione Comunale, in particolare dall'Assessorato alle Politiche Sociali.La struttura, aperta ai minori residenti a Corato, lavora sulla prevenzione e sul potenziamento delle capacità attraverso attività socio-educative di tipo culturale, ricreativo, sportivo e scolastico che mirano al coinvolgimento attivo dei minori, specie quelli con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e devianza. Per realizzare al meglio gli obiettivi, il Centro lavorerà inoltre in connessione con le scuole, i servizi pubblici e le diverse organizzazioni di Terzo Settore del territorio.La qualità del lavoro è garantita dalla professionalità di un'equipe socio-educativa e psicologica qualificata. La cittadinanza tutta è invitata.