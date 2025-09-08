Attualità
A Corato un albero di carrubo in memoria di Angelo Vassallo
Il comune aderisce all'iniziativa nazionale per promuovere la figura del "Sindaco Pescatore" di Pollica, ucciso in un attentato
Corato - lunedì 8 settembre 2025 Comunicato Stampa
In occasione del quindicesimo anniversario della uccisione di Angelo Vassallo, il "Sindaco Pescatore" di Pollica, il Comune di Corato ha scelto di aderire con convinzione all'iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Angelo Vassallo.
Su Corso Mazzini sarà, infatti, piantato un albero di carrubo (ceratonia siliqua): un gesto semplice, ma potente, capace di trasformarsi in segno concreto di impegno civile e tutela ambientale.
L'iniziativa, sostenuta da Anci Puglia, vuole diffondere un messaggio forte: ricordare Angelo Vassallo non solo come vittima di un vile attentato, ma come esempio vivo di legalità, rispetto per l'ambiente e amore per la propria comunità.
Con questo atto, Corato si unisce idealmente a tante altre comunità italiane, in un abbraccio corale che, a quindici anni di distanza, continua a far vivere l'eredità di Angelo Vassallo.