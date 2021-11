Corato reagisce alla violenza, in centinaia in piazza per la legalità

Social Video 7 minuti Corato in piazza per dire No alla violenza

La risposta all'appello del sindaco di riunirsi in piazza in nome della pace e della legalità è stata positiva da parte della cittadinanza. In centinaia si sono presentati all'appuntamento di piazza Di Vagno per dire di no ad ogni forma di sopruso e di violenza, per ribadire che la città di Corato è formata da persone per bene che rigettano la sopraffazione.E non è mancato neanche il sostegno dei rappresentanti delle città a noi vicine. La fascia tricolore, indossata dai sindaci di Ruvo di Puglia, Acquaviva delle Fonti e dal delegato del sindaco di Andria stanno ad indicare che Corato non è sola, che può contare sul sostegno di altre comunità cittadine. È necessario però reagire, evitare di "lavare i panni sporchi in casa", come ha detto il sindaco De Benedittis nel suo discorso da Piazza Cesare Battisti; è necessario squarciare il velo di omertà e fare squadra per debellare quegli episodi criminosi che tengono sotto scacco l'intera città.C'era anche l'Arcivescovo, mons. Leonardo D'Ascenzo, accanto ai sindaci, a testimoniare la vicinanza dell'intera diocesi a Corato e a ribadire l'importante ruolo sociale che la Chiesa cittadina riveste.Il serpentone si è mosso da Piazza Di Vagno, passando per Piazza Abbazia, con una piccola sosta sul luogo dell'uccisione di Victor Pikaku, spostandosi poi su Piazza Sedile e infine Piazza Cesare Battisti, dove i sindaci e l'arcivescovo hanno parlato alla città.In apertura la foto della piazza gremita postata dal sindaco sui social network.-Di seguito le interviste e l'intervento integrale dalla piazza.