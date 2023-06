"Sguardi Diritti", i murales della legalità inaugurati al "Tannoia"

Venerdì 9 giugno, presso la sede di Corato dell'ITET PAM Tannoia, è stato inaugurato il murales 'Sguardi diritti', opera dell'artista Daniele Geniale e degli alunni dell'Istituto coinvolti nel progetto 'A scuola di street art'.L'evento rientra all'interno delle attività della 'Settimana del Tannoia - Tannoia on display' e intende sensibilizzare le studentesse e gli studenti alla consapevolezza dei diritti e dei doveri per essere cittadini di un mondo in cui vivere con senso civico e nel rispetto della legalità.Il percorso didattico-laboratoriale ha reso il cortile del Tannoia uno specchio in cui vedere se stessi nel passato, nel presente e nel futuro, con l'intento di amplificare la percezione della sensibilità di ogni singolo studente.Da oggi gli sguardi di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Lea Garofalo, don Luigi Ciotti, Letizia Battaglia, Rosaria Costa, Emanuela Loi e Angelo Vassallo stimoleranno i ragazzi ad abitare la scuola come un laboratorio di una società migliore.