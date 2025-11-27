Legalità, lezioni con la Guardia di Finanza alla scuola "Santarella"

Giovedì 20 novembre 2025, gli alunni delle terze B,D,E,F della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivohanno partecipato ad un interessante evento conferenza sul tema della Legalità economica, coordinato dalla- docente Referente d'Istituto per l'Educazione Civica - nell'ambito del ProgettoL'incontro, è stato tenuto dal Comandante della Guardia di Finanza di Molfetta,, il quale ha spiegato il ruolo fondamentale che la stessa svolge nella lotta all'evasione fiscale, la contraffazione, le falsificazioni, l'usura, l'uso e lo spaccio di droga.Il militare ha evidenziato che l'evasione fiscale è un reato molto grave perché, se tutti i cittadini non pagano le tasse regolarmente, lo Stato non può garantire i servizi necessari in settori fondamentali come il sistema sanitario, il sistema scolastico, le Forze armate.Proiettando slides e video, ha continuato elencando le varie forme di evasione fiscale, come la mancata emissione di scontrini e di fatture o il trasferimento di denaro all'estero nei cosiddetti "paradisi fiscali". Ha inoltre richiamato l'attenzione su svariate truffe che si verificano ai danni dello Stato e sulla corruzione nel settore degli appalti pubblici.Con un linguaggio chiaro e comprensibile, ha affrontato l'argomento della falsificazione e dell'abusivismo commerciale, precisando che per ogni tipologia di prodotto si devono rispettare le norme di sicurezza secondo gli standard europei. I prodotti contraffatti sono molto pericolosi perché arricchiscono i criminali, sfruttano il lavoro minorile, sono dannosi per la salute e recano danno alle industrie oneste. Si è poi aperto un dibattito che ha avuto per protagonisti gli studenti, i quali hanno formulato una serie di quesiti inerenti i temi discussi.L'incontro è stato molto interessante per gli argomenti affrontati e ha fatto comprendere ai giovani il ruolo fondamentale della Guardia di Finanza per aiutarli a diventare cittadini responsabili e consapevoli dei propri diritti e doveri. Un ringraziamento particolare va alla Dirigente,, che da sempre ha a cuore il tema della legalità e ai docenti di Musica,, che hanno curato l'introduzione e la conclusione dell'evento con esecuzione di canti a tema.