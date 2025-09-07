Eventi
A fine settembre a Corato "Corridendo", la corsa de “Il sorriso di Antonio”
Aperte le iscrizioni online. Possibile anche iscriversi in sede
Corato - domenica 7 settembre 2025
Domenica 21 settembre, le strade di Corato si coloreranno di energia positiva con l'iniziativa "Corridendo", organizzata da "Il sorriso di Antonio", l'associazione che nasce con lo scopo di sostenere la ricerca sui linfomi non Hodgkin.
Non si tratta soltanto di una corsa, ma di un abbraccio collettivo che unisce sport, memoria e solidarietà. «Un appuntamento che nasce dal ricordo e dalla volontà di trasformare il dolore in speranza, attraverso il movimento e la condivisione. Correre insieme diventa un modo per stare vicino, per sentirsi comunità, per ribadire che la vita si celebra passo dopo passo, con il cuore e con il respiro di tutti» si legge sulla pagina social del Comune di Corato che ha rinnovato il patrocinio alla manifestazione.
Il raduno è fissato per le ore 9.30 in piazza Vittorio Emanuele. È duplice la scelta per prendere parte all'evento: o attraverso una mini-maratona di otto chilometri o con una camminata di quattro chilometri.
A partire da lunedì 8 settembre, dal lunedì al sabato, sarà possibile iscriversi di persona nella sede in via Pietro Aretino 2, dalle ore 18:30 alle ore 21. In alternativa è possibile iscriversi online, cliccando qui.
«Unisciti anche tu a questa giornata speciale: non importa il passo, conta esserci. Perché ogni passo fatto insieme ha il potere di trasformare il cammino di tutti».
Non si tratta soltanto di una corsa, ma di un abbraccio collettivo che unisce sport, memoria e solidarietà. «Un appuntamento che nasce dal ricordo e dalla volontà di trasformare il dolore in speranza, attraverso il movimento e la condivisione. Correre insieme diventa un modo per stare vicino, per sentirsi comunità, per ribadire che la vita si celebra passo dopo passo, con il cuore e con il respiro di tutti» si legge sulla pagina social del Comune di Corato che ha rinnovato il patrocinio alla manifestazione.
Il raduno è fissato per le ore 9.30 in piazza Vittorio Emanuele. È duplice la scelta per prendere parte all'evento: o attraverso una mini-maratona di otto chilometri o con una camminata di quattro chilometri.
A partire da lunedì 8 settembre, dal lunedì al sabato, sarà possibile iscriversi di persona nella sede in via Pietro Aretino 2, dalle ore 18:30 alle ore 21. In alternativa è possibile iscriversi online, cliccando qui.
«Unisciti anche tu a questa giornata speciale: non importa il passo, conta esserci. Perché ogni passo fatto insieme ha il potere di trasformare il cammino di tutti».