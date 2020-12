A Natale a Messa con l'autocertificazione. Gli orari chiesa per chiesa

Nella situazione disegnata dal Decreto-Legge non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme.



Anche a Corato, in tutte le Chiese le celebrazioni eucaristiche saranno anticipate in un orario compatibile con il cosiddetto 'coprifuoco'", cioè entro le 22.00, come da direttive CEI. Sempre in accordo con quanto disposto dalla Conferenza Episcopale Italiana, tutti i parroci della città e il vicario zonale Don Peppino Lobascio consigliano ai fedeli, durante i giorni di "zona rossa", di portare con sé un modello di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo.



La Circolare del Ministero dell'Interno del 7 novembre 2020 ha inoltre precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione "dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini".



Le Chiese cittadine osserveranno i seguenti orari:



Chiesa Collegiale Santa Maria Maggiore (Chiesa Matrice)

24 dicembre: Veglia ore 19.45

25 dicembre: ss. Messe ore 10.00 – 12.00 – 18.30



Parrocchia Santuario "Madonna delle Grazie"

Oasi di Nazareth

24 dicembre: Veglia ore 20.00

25 dicembre: ss. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.00



Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

24 dicembre: Veglia ore 20.00

25 dicembre: ss. Messe ore 9.00 – 10.30 – 18.30



Parrocchia San Gerardo Maiella

24 dicembre: Veglia ore 19.30

25 dicembre: ss. Messe ore 8.00 – 10.00 - 11.30 – 18.00



Parrocchia Sacra Famiglia

24 dicembre: Vigilia ore 17.30 – Veglia ore 19.30

25 dicembre: ss. Messe ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 19.00



Parrocchia San Francesco d'Assisi

24 dicembre: Vigilia ore 17.30 – Veglia ore 19.00

25 dicembre: ss. Messe ore 9.00 – 11.00 – 17.30 – 19.00



Parrocchia San Domenico

24 dicembre: Vigilia ore 17.00 – Veglia ore 19.45

25 dicembre: ss. Messe ore 9.45 – 11.30 – 18.00



Parrocchia San Giuseppe

24 dicembre: Vigilia ore 17.30 – Veglia ore 19.30

25 dicembre: ss. Messe ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.30



Parrocchia Maria Ss. Incoronata

24 dicembre: Vigilia ore 18.00 – Veglia ore 20.00

25 dicembre: ss. Messe ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30



Parrocchia Santa Maria Greca

24 dicembre: Vigilia ore 17.00 – Veglia ore 20.00

Chiesa Del Carmine santa Messa ore 18.00

25 dicembre: ss. Messe ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30



Autocertificazione Natale per i fedeli autocertificazione natale