Festa Patronale, a Corato arriva San Cataldo da Roccaromana

In vista dell'imminente Festa di San Cataldo, venerdì 8 marzo, la città di Corato accoglierà solennemente il simulacro di San Cataldo proveniente da Roccaromana.«Dopo essere stati loro ospiti nel settembre 2023, dopo aver scoperto di condividere la devozione al Santo, per concretizzare e dare forma a questo legame, le due città sotto il nome di San Cataldo sottoscriveranno un Atto di Gemellaggio, in cui ci si impegna a mantenere ed arricchire, tra i due comuni scambi culturali, tradizionali e religiosi delle singole realtà cittadine» fanno sapere in una nota dalla«Invitiamo, pertanto, tutta la cittadinanza ad esprimere nei segni e nella pietà popolare che ci contraddistingue, un chiaro segno di accoglienza per i nostri ospiti ed arricchirci sempre di più da ciò che il nostro amato Patrono ci dona.Un ringraziamento fin d'ora va a tutti coloro che hanno collaborato a tutto questo: il Patrocinio del Comune di Corato, al Sindaco Corrado De Benedittis, al vice Sindaco Beniamino Marcone, alla Giunta Comunale, all'Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie Mons. Leonardo D'Ascenzo, alla Zona Pastorale San Cataldo nella figura di don Antonio Maldera come coordinatore zonale, al Rettore di Chiesa Matrice don Gino De Palma, il Vescovo di Teano-Calvi Mons. Giacomo Cirulli, don Marcello Santagata Parroco della Parrocchia San Cataldo V. di Roccaromana, la Deputazione Maggiore di San Cataldo con il suo Presidente Aldo Scaringella, alle Confraternite e alle Associazioni Cattoliche, alla ProLoco Quadratum per le visite guidate e a tutte le autorità civili, militari e religiose».Santo Rosario;Santa Messa.Arrivo e accoglienza presso Palazzo di Città delle autorità civili e religiose della città di Roccaromana (della provincia di Caserta);Itinerario culturale dei luoghi più significativi relativi a San Cataldo e della città di Corato a cura della Pro Loco Quadratum in occasione della presenza degli abitanti di Roccaromana;Momento di convivialità;Visita alla Chiesa Matrice per la mostra del Tesoro per ricordare la devozione del popolo al Santo Patrono con spiegazione della statua lignea e del busto argenteo.Accoglienza del simulacro di San Cataldo della città di Roccaromana in piazza Cesare Battisti, seguirà un momento di preghiera e processione verso la Chiesa Matrice e intronizzazione del simulacro;Solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo ed il clero cittadino con la presenza delle autorità civili e militari, confraternite e associazioni cattoliche;