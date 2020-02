A Ruvo di Puglia l'incontro formativo “Prove di welfare generativo”

Investire nella comunità per contrastare la povertà educativa ed economica, sarà questo il tema al centro dell'incontro pubblico in programma giovedì 27 febbraio, alle ore 17.00, nella sala conferenze di Palazzo Caputi, in Via Alcide de Gasperi, 26 a Ruvo di Puglia dal titolo "Reddito di Cittadinanza e Progetti di Utilità Collettiva - Prove Di Welfare Generativo".L'incontro formativo è stato organizzato dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune come un pomeriggio di studi rivolto sia a quanti già operano, anche a titolo volontario, a supporto delle persone in difficoltà, sia ai soggetti dell'associazionismo, del terzo settore e del mondo della scuola che, aderendo ai progetti promossi dal Comune, dovranno essere partner consapevoli nella costruzione di welfare generativo.Grazie anche alla presenza di relatori qualificati, sarà possibile illustrare i PUC che verranno attivati a Ruvo di Puglia, chiarire e approfondire aspetti importanti e poco conosciuti della misura RdC e conoscere lo stato di attuazione di RdC e RED 3.0 sul nostro territorio.Introduce e modera l'incontro Monica Montaruli, Vicesindaco e Assessora Politiche Sociali. Interverranno Piero D'Argento, Referente regionale Banca Mondiale: Lo stato di attuazione del Reddito di Cittadinanza in Puglia; Alessandro Cappuccio, Dirigente Servizio Inclusione Sociale Attiva Regione Puglia: Il Reddito di Dignità 3.0; Giuseppe Moro, Direttore Dipartimento Scienze Politiche Università di Bari: La povertà educativa. Conclude Pasquale Chieco, Sindaco di Ruvo di Puglia.