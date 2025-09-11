Abbandono rifiuti, Legambiente Corato ricevuta dal presidente Bat Lodispoto
Condivise le azioni da intraprendere col piano di interventi da un milione di euro
Ho ricevuto il rappresentante di Legambiente Corato, Giuseppe Faretra, e ho avuto il piacere di condividere con lui il piano di interventi da un milione di euro che la Provincia di Barletta-Andria-Trani si appresta ad approvare durante il prossimo Consiglio provinciale contro l'abbandono dei rifiuti e per la sicurezza ambientale.
È una soddisfazione ricevere un invito da parte di un'associazione di un altro territorio, perché certifica la bontà della nostra azione e il modello partecipativo che stiamo costruendo si fonda proprio sul dialogo e sul confronto: è per questo che nel nostro Piano abbiamo previsto l'istituzione dell'Osservatorio provinciale sulla legalità ambientale con una dotazione finanziaria di 125mila euro. In seno a questo organismo, ci saranno anche le associazioni ambientaliste che potranno dare il loro prezioso contributo per l'organizzazione di incontri pubblici e tavoli tematici, il supporto alla redazione di documenti informativi e la promozione di campagne di sensibilizzazione e di educazione ambientale.
Il Piano, come è ormai noto, contiene diverse misure importantissime: abbiamo avviato un tavolo di concertazione con la Questura di Andria e con i comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e abbiamo stanziato 541mila euro per l'installazione di un sistema di videosorveglianza.
Naturalmente, diverse attività che abbiamo finanziato concorreranno non solo a rafforzare la tutela ambientale, ma anche a potenziare il controllo del territorio e la sicurezza delle persone. Sono solo alcuni degli interventi che partiranno e con i quali vogliamo davvero cercare di spronare la cittadinanza al rispetto dell'ambiente: l'abbandono dei rifiuti per strada è una pratica incivile che lede il decoro e l'igiene urbana e costringe le amministrazioni a spendere risorse pubbliche per la rimozione. Risorse che potrebbero essere destinate ad altri impegni utili alla collettività.