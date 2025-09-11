Abbandono rifiuti, Legambiente Corato ricevuta dal presidente Bat Lodispoto

Ho ricevuto il rappresentante di Legambiente Corato, Giuseppe Faretra, e ho avuto il piacere di condividere con lui il piano di interventi da un milione di euro che la Provincia di Barletta-Andria-Trani si appresta ad approvare durante il prossimo Consiglio provinciale contro l'abbandono dei rifiuti e per la sicurezza ambientale.



È una soddisfazione ricevere un invito da parte di un'associazione di un altro territorio, perché certifica la bontà della nostra azione e il modello partecipativo che stiamo costruendo si fonda proprio sul dialogo e sul confronto: è per questo che nel nostro Piano abbiamo previsto l'istituzione dell'Osservatorio provinciale sulla legalità ambientale con una dotazione finanziaria di 125mila euro. In seno a questo organismo, ci saranno anche le associazioni ambientaliste che potranno dare il loro prezioso contributo per l'organizzazione di incontri pubblici e tavoli tematici, il supporto alla redazione di documenti informativi e la promozione di campagne di sensibilizzazione e di educazione ambientale.



Il Piano, come è ormai noto, contiene diverse misure importantissime: abbiamo avviato un tavolo di concertazione con la Questura di Andria e con i comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e abbiamo stanziato 541mila euro per l'installazione di un sistema di videosorveglianza.



Naturalmente, diverse attività che abbiamo finanziato concorreranno non solo a rafforzare la tutela ambientale, ma anche a potenziare il controllo del territorio e la sicurezza delle persone. Sono solo alcuni degli interventi che partiranno e con i quali vogliamo davvero cercare di spronare la cittadinanza al rispetto dell'ambiente: l'abbandono dei rifiuti per strada è una pratica incivile che lede il decoro e l'igiene urbana e costringe le amministrazioni a spendere risorse pubbliche per la rimozione. Risorse che potrebbero essere destinate ad altri impegni utili alla collettività.