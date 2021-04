Addio a Nicolas Vangi, l'artista cosmopolita dall'animo gentile ed elegante

La città di Corato perde un suo illustre concittadino, un artista di indiscusso valore, dall'animo elegante e gentile. Si è spento Nicolas Vangi. Avrebbe compiuto a breve 60 anni.La notizia della grave perdita è stata diffusa dal sindaco Corrado De Benedittis con un commosso post su Facebook."Il carissimo Nicolas Vangi ci ha lasciati.Un amico, un Artista, una persona di tre mondi: il Venezuela, gli Stati Uniti, l'Italia.Si portava dentro una doppia rabbia: quella per il disastro venezuelano e l'altra per la terribile arretratezza del nostro Paese.Di contro, sapeva amare, conosceva la dolcezza, anche se ferita e non rinunciava a quel mix di lotta e di ideale. Si era candidato in Rimettiamo in moto la città e adesso la sua assenza sarà pesante.Ciao Nicolas, nel mio impegno, ci sei anche tu. Ti vogliamo tutti e tutte bene" ha scritto De Benedittis annunciando la perdita del suo personale amico.Nicolas Vangi era un cittadino del mondo.Nato e cresciuto in Venezuela, è stato uno dei massimi esponenti della creatività applicata alla pubblicità nel Venezuela.Con l'arrivo di Chavez ha deciso di lasciare il sud Americano e di trasferirsi in Spagna e poi a Miami, negli States.Ha dedicato la sua vita all'arte, realizzando autentici capolavori, forme sinuose e intrise di significato, interpretando i tratti e i colori delle sue opere come un viaggio interiore alla riscoperta della bellezza e della bellezza del vivere.Sua fonte di ispirazione fu l'epilessia, quel male che lo aveva attanagliato e che cercava di esorcizzare attraverso l'espressione artistica. E mai ha dimenticato di sostenere, anche attraverso l'arte, le attività a favore di chi soffre del disturbo.Sue opere sono sparse in giro per il mondo.Corato perde un grande esempio di virtù, un grande artista e una grande persona che è riuscita a lasciare traccia di sé in chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarla sul suo percorso.