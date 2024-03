A Corato l'ultimo saluto per Igor Bruglieri, Maresciallo della Guardia di Finanza

Stato.

Se n'è andato improvvisamente a soli 52 anni per colpa di un'improvvisa malattia, coratino di adozione, Maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di Trani.Il finanziere era nativo di Benevento, ma pugliese di adozione per aver prestato servizio sempre nella nostra regione, a partire dal 1998 quando, al termine del corso biennale per marescialli, fu destinato a Francavilla Fontana e successivamente, nel 2091, a Trani dove ha avuto fine la sua giovane vita ed il suo silente quanto incondizionato ruolo di servitore dello«Igor è sempre stato un assoluto punto di riferimento per tutti i finanzieri, di ogni ordine e grado, che hanno lavorato con lui, distintosi sempre per la sua preparazione professionale, per il singolare spirito di abnegazione e per lo straordinario attaccamento al lavoro». Così lo ricordano con grande stima e affetto i suoi colleghi del«Al suo merito e alla sua memoria si devono attribuire numerosissime attività operative sia nel settore della polizia giudiziaria, che nel settore amministrativo-fiscale, che rappresentava una peculiarità di Bruglieri specializzato nell'esecuzione di verifiche e controlli a tutela delle casse dello Stato.Ha sempre dimostrato dedizione e amore incondizionato per il suo lavoro, al punto da non demordere e non lasciare il servizio operativo neanche a causa di un precedente male che lo aveva fiaccato nel corpo e giammai nello spirito, rientrando al lavoro appena otto mesi dopo aver subito un importante e complicato intervento alla testa.degno della sua origine sannita che onorava con la sua fervente e sempre garbata fede calcistica per il Benevento; non si è mai piegato alle difficoltà, né professionali ne personali neanche a quelle apparentemente insuperabili. Con la sua ironia ricercata e sottile, affrontava ogni tipo di situazione, sempre con il sorriso sulle labbra, nonostante le forti preoccupazioni che nutriva per il suo futuro e per quello di Mariella, sua amatissima consorte e per i piccoli Chiara e Alessandro; per questo Igor Bruglieri non si poteva non amare:».Le esequie di Igor Bruglieri si sono svolte lunedì 18 marzo alle ore 16 nella Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie a Corato, circondato dall'affetto dei cari e dall'abbraccio dei suoi colleghi.