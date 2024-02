Addio al prof. Cataldo Tommasicchio, maestro di cultura e umanità

È scomparso oggi, all'età di 88 anni, il prof. Cataldo Tommasicchio, illustre docente di greco e latino, che ha insegnato per decenni al Liceo classico "Alfredo Oriani" di Corato, formando generazioni di professori, filosofi e intellettuali. La sua passione per lo studio e la conoscenza non si è mai spenta, tanto che nel 2018, a 83 anni, ha conseguito una seconda laurea in Filologia, letterature e storia dell'antichità presso l'Università di Bari.Il prof. Tommasicchio era noto non solo per la sua erudizione, ma anche per la sua umanità, la sua generosità e il suo spirito cristiano. Grande estimatore della cultura cistercense, ha collaborato con l'ordine monastico nella traduzione e nella catalogazione di testi dal latino al francese. Ha sempre mantenuto vivo il contatto con i suoi ex allievi, dispensando consigli e incoraggiamenti.La redazione di CoratoViva lo ricorda con grande commozione e affetto, e si unisce al dolore dei suoi familiari e dei suoi tanti amici e colleghi. Il prof. Tommasicchio lascia un vuoto nella comunità coratina, ma anche un esempio luminoso di dedizione alla cultura e alla vita.