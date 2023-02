Improvviso lutto nello staff EOS, inaugurazione del Centro Ermes annullata

Una notizia triste apre questo sabato di febbraio. Questa mattina infatti, una collaboratrice EOS è venuta a mancare improvvisamente, pertanto l'inaugurazione del Centro Polivalente per Anziani Ermes, prevista per oggi pomeriggio, è rinviata a data da destinarsi. Questo il messaggio di cordoglio del centro EOS:«Con il dolore nel cuore, tutto lo staff EOS esprime cordoglio e affetto nei confronti della famiglia della nostra collega e amica che ci lascia improvvisamente un vuoto incolmabile.L'inaugurazione del Centro Polivalente per Anziani Ermes prevista per questa sera è annullata e rinviata a data da destinarsi».