"Agricoltura, nulla andrà perso!" Il comunicato congiunto di CAP70033

Continua lo scambio di battute a distanza tra maggioranza e opposizione circa la questione impianto di riutilizzo delle acque reflue. Secondo Direzione Corato infatti, la nostra città avrebbe perso il finanziamento di diversi milioni di euro. Di diverso avviso la maggioranza. Questo il comunicato congiunto di CAP70033, l'unione delle liste civiche che appoggiano il sindaco Corrado De Benedittis."L'impianto di riutilizzo delle acque reflue sarà realizzato con i giusti importi. Una forza politica locale parla di perdita del finanziamento, senza dire, però, che la lievitazione dei costi di realizzazione dell'opera, causati dall'aumento generale delle materie prime, non consentiva di andare in gara di appalto. Infatti, il costo dell'opera è passato da 6 milioni a 7 milioni e 300 mila euro.Non era inoltre possibile ridurre la portata del progetto, pena il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. L'opera, che, peraltro, avrebbedovuto realizzare, a suo tempo, chi oggi si strappa le vesti, sarà invece realizzata con le giuste coperture.L'Amministrazione De Benedittis sta risolvendo un gran numero di problemi e di contenziosi ricevuti in eredità: ci vuole un bel coraggio a parlare! Nel frattempo, dall'insediamento ad oggi, questa Amministrazione ha intercettato 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟮𝟰 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 che cambieranno in meglio, volto e servizi della città.