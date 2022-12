«Il consiglio comunale dello scorso 27 dicembre, lungo e denso di temi, ha segnato la rotta della nostra città per i prossimi anni, come con l'amministrazione targata Cap70033 sta accadendo su tutti i fronti da due anni a questa parte». È quanto sottolineato in una nota del gruppo politico di maggioranza a margine dei lavori della massima assise cittadina.«È stato approvato lo schema di contratto di servizio di gestione unitaria dei rifiuti urbani tra il Comune di Corato e la Sanb che durerà fino al 31 luglio 2035. Ha ottenuto il via libera il Piano per il diritto allo studio del 2023, con una grande attenzione verso i bambini e tutti i ragazzi che vivono la loro formazione scolastica. Si è sbloccato, dopo ben 55 anni, il Regolamento edilizio comunale, con l'adeguamento alle esigenze attuali della città. Una svolta che farà ordine sulle regole edilizie, snellendo processi e andando incontro agli operatori del settore» hanno osservato.«Un risultato di vitale importanza è rappresentato dall'istituzione del "Garante dei diritti delle persone con disabilità", una figura professionale che si impegnerà per tutti i disabili della nostra città con progetti e attività di inclusione in ogni ambito. Un'altra svolta fondamentale è rappresentata dall'aggiornamento della convenzione tra il Comune di Corato e Regeneration Home, che pone fine ad una vicenda, poi sfociata in un procedimento giudiziario, che avrebbe potuto causare un grande impatto per il bilancio comunale, e quindi per le tasche dei cittadini. Ora, la suddetta struttura per anziani potrà ampliarsi con nuovi ambulatori per ospiti e cittadini che ne avranno bisogno».Per Cap70033 «Corato è ripartita col duro e silenzioso lavoro dell'amministrazione De Benedittis, sbloccando annose questioni e dando una visione di futuro carica di risposte, prospettive e progettualità. Non possiamo che ringraziare, per questi risultati, oltre al Sindaco, anche l'assessore alle politiche educative, nonché vicesindaco, Beniamino Marcone, l'assessore alle politiche Sociali Felice Addario, l'assessore alle attività produttive Concetta Bucci, l'assessore all'urbanistica Antonella Varesano, l'assessore alle politiche giovanili Luisa Addario, l'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Sinisi, il presidente del consiglio Valeria Mazzone, i presidenti di commissione, i consiglieri comunali, il Segretario, i dirigenti e tutti gli uffici, per il loro lavoro instancabile, serio e professionale. Un doveroso ringraziamento va all'assessore al bilancio Adriano Muggeo che ha dovuto rinunciare al suo ruolo per motivi professionali. A lui va il nostro sentito grazie per gli importanti risultati raggiunti, tra i quali il riordino del bilancio comunale, il salvataggio e il rilancio di Asipu e la realizzazione di ben 5 concorsi comunali grazie ai quali si sono potute assumere nuove unità che ridaranno linfa e slancio alla macchina amministrativa. Ci si prepara ora ad un 2023 ricco di nuove sfide e importanti risultati da raggiungere».