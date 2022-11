L'arrvo dei Vigili del fuoco ha consentito lo spegnimento del principio d'incendio verificatosi nel pomeriggio di sabato 26 novembre, intorno alle ore 16, nella sede di Cap 70033, la casa della politica, in via San Benedetto, 26 a Corato.Un residente nella zona ha notato del fumo uscire dall'interno dei locali. L'intervento dei pompieri ha rivelato che la natura delle fiamme non sarebbe dolosa ma dovuta probabilmente ad un corto circuito. I danni, per fortuna, sarebbero contenuti. Il previsto evento promosso da Demos sul tema "Economia di pace: beni comuni, natura, accoglienza" (link all'articolo) è stato annullato.