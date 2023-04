"Cose dell'altro mondo (Ma anche del nostro)": domani la conferenza organizzata da Prc Corato

Domani 4 Aprile alle ore 19, presso la sede della CAP in via San Benedetto, avrà luogo il dibattito dal titolo "Cose dell'altro mondo (Ma anche del nostro)", in cui si parlerà di Geopolitica e del continente ribelle per eccellenza, il Sud America.Cosa sta accadendo in quelle zone? Quanto ha che fare con noi? Che visione hanno sulla guerra in Europa e sul mondo che cambia?Il dialogo vedrà protagonisti i relatori:-Vincenzo Colaprice: Responsabile Esteri Giovani Comunisti e Segretario provinciale Bari Prc-Andrea Mastrototaro: Segretario cittadino Prc CoratoSaluti del Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis