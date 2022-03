AgriCultura, i progetti si raccontano. A Bari anche un team di Corato

Scarica la cartella stampa: https://bit.ly/AgriCultura_presskit



Terzo avviso per l'individuazione dei ragazzi: https://bit.ly/AgriCultura_3_giovani

Terzo avviso per l'individuazione degli esperti Mentor: https://bit.ly/AgriCultura_3_mentor

Avviso per l'adesione alla rete territoriale di innovazione sociale: Terzo avviso per l'individuazione deiTerzo avviso per l'individuazione degli espertiAvviso perdi innovazione sociale: https://bit.ly/Agricultura_avviso2_1

Questa mattina in Fiera del Levante si terrà l'incontro di Animazione Territoriale con le Pro Loco UNPLI dell'Area Metropolitana di Bari aperto alle 40 Pro Loco del Territorio. All'evento interverranno: Michele Abbaticchio - Vicesindaco Città Metropolitana di Bari, Sante Levante – Direttore Teatro Pubblico Pugliese, Damiano Petruzzella – Coordinatore KU Youth & Innovation CIHEAM Bari e Rocco Lauciello - Presidente UNPLI Puglia.è un progetto ineditousciti anticipatamente dal percorso scolastico, non occupati, disoccupati,(Neither in Employment nor in Education or Training). Lo scopo è accompagnarli ine autoimprenditorialità, attraverso, totalmente finanziato, all'interno delle aziende del territorio, per sviluppare nuove competenze e nuovi prodotti e servizi.Sono state bendell'Area Metropolitana di Bari che prontamente hanno risposto alla chiamata e che con entusiasmo e impegno stanno seguendo ben(Corato, Ruvo, Toritto, Monopoli, Sammichele, Conversano, Sannicandro).Proprio alla luce di questa importante partecipazione si è ritenutogià coinvolte e sarà presentato il nuovo Avviso Pubblico del "Progetto AgriCultura" per costituire nuovi team.È stato pubblicato il terzo avviso per l'individuazione di altri ragazzi da avviare al percorso di accompagnamento e di altri esperti Mentor conÈ sempre attivo l'avviso per l'adesione delle imprese per ospitare i giovani.