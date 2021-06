Tappa ruvese per "Suoni ed Esperienze sulla Via Francigena"

Peppe Totaro Voce e Chitarra Classica

Matteo Ortuso Chitarra Battente e Voce

Marta Dell'anno Voce e Violino

Andrea Stuppiello Tammorra e Percussioni

Carmela Taronna danza

Nicoletta La Torre danza

Oggi, 26 giugno, la rassegna Suoni ed Esperienze sulla Via Francigena si sposta a Ruvo di Puglia per il suo terzo appuntamento, con l'esibizione de I Tarantula Garganica.Il concerto avrà inizio subito dopo la partita della nazionale di calcio italiana, alle ore 23.00, in Piazza Bovio.I Tarantula Garganica prendono il nome dal tipo di musica che suonano e dalla loro terra, un nome che è il simbolo delle tradizioni popolari pugliesi; un nome che evoca subito il suono e il ritmo della Tarantella, della Chitarra battente e delle castagnole, cioè di una magia musicale ancora vivissima e tutta da scoprire: con i suoi cantori, i suoi danzatori, la loro musica travolgente, fonte inesauribile di canti, balli, poesie.I primi passi sono stati mossi nel 2002, riscoprendo e valorizzando i canti, le poesie, i balli di una cultura ormai lontana che ancora appartiene al Gargano, iniziando un viaggio oltre i confini del magico mondo della musica e della poesia popolare, cercando di scoprire cosa si nasconde dietro il "fascino della Tarantella del Gargano" e di trasmettere l'essenza al vasto pubblico, sempre più numeroso, che si avvicina a questo fenomeno musicale.Ascoltando i Tarantula Garganica, la musica popolare del Gargano riprende vita e s'innova, infatti, la peculiarità del gruppo è quella di riprendere le antiche canzoni della tradizione e rinnovarle nel pieno rispetto delle loro tracce originali, per dare maggior forza al micromondo contadino che le ha create.Il gruppo, ormai consolidato, vanta esibizioni anche al di fuori dei confini nazionali.Così, al contrario dei gruppi di contaminazione, dove il suono della musica popolare si contamina con i suoni del resto del mondo o della musica pop che la fa da padrona sin dagli anni '60, qui gli arrangiamenti riprendono gli antichi strumenti e gli danno dei suoni e melodie nuove ma riconoscibili all'orecchio dell'appassionato e ai ricordi dell'anziano contadino, vero proprietario e custode di questa musica.Chi sono i Tarantula Garganica:Il Progetto Suoni ed Esperienze sulla via Francigena è coordinato da Unpli Puglia e coinvolge le Pro loco di Corato, Ruvo di Puglia e Andria, con il patrocinio dei rispettivi comuni.Il progetto è finanziato da Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese.