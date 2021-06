Suoni ed esperienze sulla Via Francigena, i Soballera in concerto

I Soballera nascono nel 2005 dall'incontro di Stefano De Dominicis, di origini lucane e Salvatore Simonetti, biscegliese d'adozione ma di sangue napoletano.

La band, nel corso dei primi anni, ha visto avvicendarsi al suo interno numerosi musicisti concentrando il lavoro di ricerca sulla musica popolare pugliese.

Dal desiderio di allargare il campo d'indagine a tutta la musica tradizionale del sud Italia e dall'incontro con il tamburellista Francesco Savino, salentino di nascita e il fisarmonicista terlizzese, Giuseppe Volpe, la formazione si stabilizza.

Dopo il primo cd "Avast" (Digressioni Music) vincitore del premio nazionale Folk and World 2018, il 29 aprile è uscito il cd "Luce 'na stella" (Radici Music), colonna sonora del film documentario "Notarangelo ladro di anime" del regista David Grieco, presentata al Bifest di Bari a maggio 2019.

Attualmente, la formazione è composta da:

Stefano De Dominicis (voce e chitarra battente);

Francesco Savino (voce e tamburi );

Salvatore Simonetti (chitarre e cupa cupa);

Giuseppe Volpe (fisarmonica);

Gianni Gelao (strumenti a fiato)

Prima del concerto sarà possibile partecipare ad una visita guidata nel centro storico di Corato con raduno e partenza da Piazza Sedile 45.

Il Progetto Suoni ed Esperienze sulla Via Francigena si sviluppa tra Corato, Ruvo di Puglia e Andria ed è finanziato da Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese.

Di seguito il Programma Completo delle iniziative

Lunedì 21 Giugno - Corato

Ore 19.00: visita guidata al centro storico

Ore 20.30: Concerto a cura dei Soballera presso lo spazio antistante il Teatro Comunale di Corato.

Venerdì 25 Giugno - Corato

Ore 17.30: Apertura straordinaria della Chiesetta di Santa Lucia e visita guidata

Ore 19.00: concerto ENSEMBLE CALIXTINUS: EYA - musiche e danze di pellegrinaggio del medioevo.

Sabato 26 Giugno – Ruvo di Puglia

17.30: Visita guidata alle antiche mura della città lungo la Via Francigena

20.30: Concerto a cura del gruppo Tarantula Garganica e degustazione di prodotti agroalimentari.

Domenica 27 Giugno 2021 – Ruvo di Puglia

17.30: Visita guidata alle antiche mura della città lungo la Via Francigena,

20.30: Concerto a cura del gruppo Compagnia Aria Corte e degustazione di prodotti agroalimentari.

Mercoledì 30 Giugno - Corato

Ore 19.00: Apertura straordinaria della Chiesetta di San Vito e visita guidata,

Ore 20.30 concerto del gruppo Kaleido Sea con Cesare Pastanella, Vito Ottolino e Vincenzo Maurogiovanni

Venerdì 2 Luglio 2021 – Castel del Monte

Ore 19.00 Concerto al tramonto a cura del gruppo Luigi Palumbo & Aquarata

Suoni ed Esperienze sulla Via Francigena è organizzato da Unpli Puglia insieme alle Pro Loco di Corato, Ruvo di Puglia e Andria con il patrocinio dei rispettivi comuni.

Per Informazioni:

Info Point Ruvo di Puglia 0803628428

Info Point Corato 0808720861 – infopointcorato@gmail.com

