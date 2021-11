Accoglienza e promozione del territorio, protocollo d'intesa fra Musei e Unpli Puglia

Una cooperazione sinergica, incisiva e operativa è quella siglata dall'Unpli Puglia e la Direzione Regionale Musei Puglia attraverso un protocollo d'intesa che pone le Pro Loco pugliesi in prima fila nei servizi di accoglienza, promozione e raccordo per ciò che concerne i musei pugliesi."Si tratta di un nuovo e appagante riconoscimento che un'altra importante istituzione regionale attribuisce al nostro comitato regionale", ha dichiarato soddisfatto il presidente delle Pro Loco Unpli di Puglia Rocco Lauciello, "Un ringraziamento alla Direzione Regionale Musei Puglia, in particolar modo al Direttore Luca Mercuri e alle dirigenti Elena Saponaro e Claudia Lucchese che si sono mostrati sensibili all'impegno e alla dedizione profusi dalle Pro Loco nell'ambito della conoscenza e della promozione del territorio".Il protocollo, della durata biennale, porterà le due realtà pugliesi ad "avviare prassi di collaborazione e interscambio con l'obiettivo comune di diversificare e migliorare l'offerta culturale e turistica del territorio, organizzare attività divulgative presso le comunità di riferimento, promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio immateriale della regione", come si legge nel documento ufficiale, "La Pro Loco si impegna a dare adeguata informazione e a fornire formazione agli operatori volontari coinvolti nella realizzazione del presente accordo su tutte le misure necessarie ed opportune in merito alla prevenzione e alla sicurezza nell'ambito dello svolgimento delle attività previste".