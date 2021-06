"Suoni ed Esperienze sulla Via Francigena", serata con Compagnia Aria Corte

Quarto appuntamento con "Suoni ed Esperienze sulla Via Francigena" con la Compagnia Aria Corte. Questa sera, domenica 27 giugno, a partire dalle ore 21.00 il concerto a Ruvo di Puglia in Piazza Bovio.Voci di Popolo, echi di gente, suoni raccolti come frutta matura, nei campi dalla terra rossa.Suoni che si muovono tra tradizione e innovazione, musiche antiche per lungo tempo tramandate oralmente, versi oggi riarrangiati per un pubblico che ha voglia di conoscere la millenaria cultura di questo popolo.Lo spettacolo spazia su temi diversi, ma tutti accomunati da un unico filo conduttore: la cultura popolare.Suoni ed Esperienze sulla via Francigena è un progetto finanziato dall'avviso "Custodiamo la cultura in Puglia" della Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese.