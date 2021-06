"Suoni ed Esperienze sulla Via Francigena", Kaleido Sea in concerto a Corato

Dopo un week end di concerti, degustazioni e visite guidate a Ruvo di Puglia, il 30 giugno 2021 a Corato c'è un nuovo appuntamento musicale: "Suoni ed Esperienze sulla Via Francigena" con i Kaleido Sea presso lo spazio antistante la Chiesa di San Vito.Per l'occasione, alle ore 19.00 è prevista anche una apertura straordinaria della Chiesa di San Vito con visita guidata gratuita, previa prenotazione presso l'infopoint di Corato, sito in Piazza Sedile n. 45 ( infopointcorato@gmail.com - 0808720861 )Kaleido Sea è un mare immaginario dove si incontrano colori, suoni e culture musicali differenti, a formare ogni volta nuove figure policrome. E' il luogo d'invenzione dove si uniscono le diverse esperienze e sensibilità musicali di Vito Ottolino, Vincenzo Maurogiovanni e Cesare Pastanella.La Puglia è la loro terra d'origine e come questo magnifico e variegato territorio, geograficamente esposto a mari e venti, storicamente a invasioni e migrazioni da ogni direzione, la loro musica è il luogo ideale per la creazione di una fusione di sonorità mediterranee, ritmi afroamericani e mescolanze sonore che rivelano gusto jazzistico e armonia europea, brani originali che spaziano da episodi onirici all'incedere di ritmiche incalzanti.Tutto questo dà forma ad un suono che prende il largo dai porti sicuri delle esperienze maturate dai singoli musicisti nell'ambito jazz, della world music e musica classica, per esplorare nuove acque immaginarie in cui confluiscono e si mescolano le diverse correnti culturali e musicali.Il primo album di questa formazione si intitola "Buena ventura" ed è stato pubblicato nel 2019 dall'etichetta pugliese Angapp Music.Lo spettacolo è a ingresso libero, fino a esaurimento posti.Ingresso ore 20.30, inizio spettacolo ore 21.00Il Progetto "Suoni ed Esperienze sulla Via Francigena" è finanziato da Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese attraverso l'Avviso Custodiamo la Cultura in Puglia ed è organizzato dall'UNPLI Puglia, in partnership con le Pro Loco di Corato, Ruvo di Puglia e Andria, con il Patrocinio dei rispettivi comuni.