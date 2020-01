Al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta parte il "Couple Game Show"

C'è chi si è presentato travestito da Paperino, chi da Stanlio e Ollio. No, non è ancora la festa di Carnevale ma al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta è in vigore il "Couple Game Show", il concorso a premi che mette in gioco le coppie.I partecipanti al game potranno ottenere una metà della foto e dovranno trovarne la metà mancante per vincere i premi messi a disposizione. Le foto rappresentano coppie di personaggi celebri presi dal mondo dello spettacolo, dello star system in genere ma anche coppie di personaggi di fantasia e di cartoon celebri che saranno divise a metà.Ai vincitori saranno messi a disposizione gift cards spendibili presso i punti vendita del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta.La prima sessione di gioco è terminata con l'avvistamento di Paperino, Stanlio e Ollio e i due personaggi del celebre film "Pulp Fiction" nella piazza centrale del centro commerciale, sotto gli occhi increduli, ma allo stesso tempo divertiti, dei clienti.Le prime 10 coppie che si presenteranno riceveranno una gift card con una gran novità: il premio raddoppia se le coppie arrivano al desk travestiti come i protagonisti della foto.Il 26 gennaio, dalle 15.00 alle 19.00, ci sarà l'estrazione finale. I premi saranno assegnati ai possessori della mezza foto complementare a quella estratta (che sarà riprodotta su un maxischermo appositamente allestito in galleria) i quali dovranno comunicare la propria vincita e mostrare la mail con la foto effettivamente ricevuta presso la postazione di accoglienza del concorso.